"Я розумію філософію Патріка і бачу, що він хотів поставити футбол, який, у його розумінні, підходить зараз для всіх цих гравців. Патрік хотів покращити дисципліну та силовий футбол. Але, можливо, ван Леувен не так легко знайшов контакт з усіма гравцями. У нього не вийшло. Таке буває.

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Трапляються моменти, коли команда не повністю розуміє, що ще потрібно. І я думаю, що комунікація в цьому плані дуже важлива. Сподіваюсь, що новий тренер це все буде робити краще. Я розумію, що він хотів поставити силовий футбол, вертикальний, який підходить для багатьох команд. Але Шахтар – це команда, яка повинна вигравати всі матчі. І коли ти граєш з такими гравцями, яким потрібен контроль м’яча, то, може, треба було трохи змінити підхід і грати в інший футбол.

Але ще кажу, що ніякого каміння в город Патріка я не можу кидати, тому що розумію, що він хотів зробити. Мені здається, що він не до кінця розумів, як треба підходити до принципових гравців", – поділився Левченко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, ван Леувен пропрацював у Шахтарі з липня по жовтень 2023 року. Наразі "гірники" треті в групі H у Лізі чемпіонів (3 очки після 3 турів) та на третій сходинці в УПЛ, маючи дві гри в запасі.

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