Ван Леувен сейчас находится на Кипре, где посетил матч местного чемпионата между Аполлоном и Пафосом, о чем свидетельствует фотография из Instagram специалиста.

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Поединок завершился разгромной победой Аполлона благодаря голу Танковича с пенальти и дублю Жайро.

Напомним, 16 октября ван Леувен был уволен с поста главного тренера Шахтера. На посту его временно заменил Дарио Срна, который исполнял обязанности наставника, а уже полноценным тренером стал Марино Пушич, который дебютировал с поражения Барселоне в Лиге чемпионов (1:2).

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