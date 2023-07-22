"Я дуже задоволений зборами, провели чудові три тижні в Нідерландах. Хлопці багато працювали, щодня була цілковита концентрація в тренувальному процесі, аби реалізувати те, чого хочемо. Завжди розмовляли з гравцями задля кращої взаємодії між тренерським штабом і футболістами. Отже, усе дуже добре. Крім того, можна побачити покращення порівняно з першими тижнями, коли ми тільки поверталися до гри.

Перша перемога "гірників" у відеоогляді матчу Утрехт – Шахтар – 2:4

Гра з Утрехтом? Радію, що хлопці зіграли саме так, як ми тренувалися останніми днями, що вони намагалися працювати як одна команда. Це найголовніше. Подобається, коли вони все на полі роблять разом. І ми створили багато гольових моментів. Гадаю, у цілому вся група, адже всі брали участь у цій останній грі, добре попрацювала і залишила гарне враження від своїх якостей.

На зборах важливо перемагати і забивати голи, а ми забили чотири м’ячі. Футболістам корисно бачити, що вони можуть забивати з тих моментів, які отримують, що вони створювали багато гольових шансів, особливо в останні тридцять хвилин гри. Вони все ще мали велику кількість моментів, хоча й були втомленими від зборів. Тому, вважаю, всі добре себе проявили.

Новачки команди – Педрінью та Невертон? Я радію, що вони долучилися до нас. Це двоє талановитих футболістів. Сьогоднішній план був дати грати по 30 хвилин Педрінью на позиції захисника і Невертону, щоб вони разом зіграли так, як ми відпрацьовували останніми тижнями. Вони долучилися до нас лише кілька днів тому, тому їм потрібно трохи більше часу, але я думаю, що вони продемонстрували деякі свої якості під час сьогоднішнього матчу. Більш тривала співпраця з ними може бути цікавою", – поділився ван Леувен в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Шахтар здобув першу перемогу з ван Леувеном перед стартом в УПЛ – тріумф у незвичному спарингу, дебют новачків