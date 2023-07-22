Шахтар переграв Утрехт у контрольній зустрічі. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Утрехт – Шахтар на "Футбол 24".

Товариський матч 22 липня 2023

Утрехт – Шахтар – 2:4

Голи: Клайбер, 79, Буссаїд, 83 – Траоре, 2, В'юнник, 30+1, Судаков, 58, Ракицький, 84

Шахтар повів у рахунку вже на 2 хвилині – Зубков запресингував захисника, змусивши того віддати на Лассіну Траоре, який досить легко забив. В'юнник в середині першого тайму класним ударом у ближній кут подвоїв перевагу – допомогла невпевнена гра воротаря суперників.

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У другому таймі Шахтар зробив рахунок розгромним, точно пробивши у дальній кут. Клайбер відіграв один м'яч на 79 хвилині, а Буссаїд скоротив до мінімального вже через 4 хвилини. Але все завершилось впевненою перемогою Шахтаря завдяки голу Ракицького головою.