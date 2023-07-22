"Я очень доволен сборами, провели замечательные три недели в Нидерландах. Ребята много работали, ежедневно была полная концентрация в тренировочном процессе, чтобы реализовать то, чего хотим. Всегда разговаривали с игроками для лучшего взаимодействия между тренерским штабом и футболистами. Итак, все очень хорошо. Кроме того, можно увидеть улучшение по сравнению с первыми неделями, когда мы только возвращались к игре.

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Игра с Утрехтом? Радуюсь, что ребята сыграли именно так, как мы тренировались в последние дни, что они старались работать как одна команда. Это самое главное. Нравится, когда они все на поле делают вместе. И мы создали много голевых моментов. Думаю, в целом вся группа, ведь все участвовали в этой последней игре, хорошо поработала и оставила хорошее впечатление от своих качеств.

На сборах важно побеждать и забивать голы, а мы забили четыре мяча. Футболистам полезно видеть, что они могут забивать из тех моментов, которые получают, что они создавали много голевых шансов, особенно в последние тридцать минут игры. Они все еще имели большое количество моментов, хотя и были уставшими от сборов. Поэтому, считаю, все хорошо себя проявили.

Новички команды – Педринью и Невертон? Я рад, что они присоединились к нам. Это двое талантливых футболистов. Сегодняшний план был дать играть по 30 минут Педринью на позиции защитника и Невертону, чтобы они вместе сыграли так, как мы отрабатывали последние недели. Они присоединились к нам лишь несколько дней назад, поэтому им нужно немного больше времени, но я думаю, что они продемонстрировали некоторые свои качества во время сегодняшнего матча. Более длительное сотрудничество с ними может быть интересным", – поделился ван Леувен в комментарии официальному сайту Шахтера.

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