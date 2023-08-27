"Ми почали добре, хоч і повільніше, ніж хотіли. Ми знаходили простір, щоб створювати небезпеку, забили хороший гол. Потім гра змінилась через вилучення. Але ми й вдесятьох продовжували грати в футбол, були дуже дисциплінованими та послідовними.

Тому я думаю, що ті 10 гравців, які залишились, а також ті, хто вийшов на заміну, показали дуже хорошу гру. Також ми здобули хороший результат.

Колос – Шахтар – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Вилучення Гочолейшвілі – це було неправильне рішення. До цього я бачив червону картку для Колоса, коли вдарили по обличчю Сікану. Якщо гравця б'ють по обличчю, то це червона. Суддя пояснив, що його вдарили не сильно, але не думаю, що це має значення – сильний був удар чи слабкий. Це не те, що ми хотіли отримати. Ми граємо в пресинг і хочемо швидко вигравати м'яч. Мабуть, Гіо не вистачило досвіду у цій ситуації, щоб ухвалити правильне рішення

Судаков ще не готовий, він провів лише кілька тренувань з командою. Коли він залучений, це добре для нас. Я хотів випустити його як гравця з досвідом гри в УПЛ, хоча при цьому він ще молодий, і використати його індивідуальні якості", – резюмував ван Леувен у флеш-коментарі після матчу.

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