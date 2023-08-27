"Мы начали хорошо, хоть и медленнее, чем хотели. Мы находили простор, чтобы создавать опасность, забили хороший гол. Потом игра изменилась из-за удаления. Но мы и вдесятером продолжали играть в футбол, были очень дисциплинированными и последовательными.

Поэтому я думаю, что оставшиеся 10 игроков, а также вышедшие на замену показали очень хорошую игру. Также мы получили хороший результат.

Колос – Шахтер – 0:2 – видео голов и обзор матча

Удаление Гочолейшвили – это было неправильное решение. До этого я видел красную карточку для Колоса, когда ударили по лицу Сикана. Если игрока бьют по лицу, это красная. Судья объяснил, что его ударили не сильно, но не думаю, что это имеет значение – сильный удар или слабый. Это не то, что мы хотели бы получить. Мы играем в прессинг и хотим быстро выигрывать мяч. Наверное, Гио не хватило опыта в этой ситуации, чтобы принять правильное решение

Судаков еще не готов, он провел всего несколько тренировок с командой. Когда он вовлечен, это хорошо для нас. Я хотел выпустить его как игрока с опытом игры в УПЛ, хотя при этом он еще молод, и использовать его индивидуальные качества", – резюмировал ван Леувен в флеш-комментарии после матча.

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