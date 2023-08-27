Шахтар переграв Колос у 5 турі УПЛ і став лідером чемпіонату. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Шахтар мав перевагу в першому таймі, яку втілив у два голи. В обох епізодах ключову передачу віддав Криськів. Він записав собі в актив дубль з асистів.

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Дмитро спершу прийняв хороший пас Зубкова та прострілив вздовж воріт – Назарина замкнув. А в компенсований час Криськів вирізав якісний пас під удар Кащуку.

"Гірники" ще до перерви залишилися в меншості після грубого фола Гочолейшвілі проти Богданова. І весь другий тайм втримували рахунок.

Колос атакував, завдав 11 ударів, але створив лише один якісний момент. Та й там Різник парирував удар Салабая. Шахтар переміг і вийшов на перше місця.