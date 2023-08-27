Хоча до звітного матчу в команд була однакова кількість очок, оцінка старту сезону в них різна. Максимально очевидна річ, якщо Колосу вдається йти на рівні з Шахтарем. Ковалівці передусім такому прогресу мають завдячувати надійній обороні, яка пропустила лише раз за чотири тури.

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У "гірників" же проблеми зі звиканням до вимог нового тренера. Кривбас і навіть Верес змогли цим скористатися, відібравши очки у чинного чемпіона. Не полегшує життя переповнений лазарет, до якого додалася низка дискваліфікацій. Гравці Шахтаря аномально багато фолять за межею дозволеного, за що отримують червоні картки.

Сьогоднішню гру команди почали обережно. Цілком прогнозовано. Похитнути рівновагу після подачу з кутового міг Козік, але оборона Колоса вкотре зіграла бездоганно, підстрахувавши свого голкіпера. Втім на 25-й хвилині фатальна помилка призвела до взяття воріт. Криськів чудово розібрався в межах штрафного і паралельно котив під удар. М'яч дійшов аж до Назарини, який забив свій дебютний гол в Шахтарі.

Колос вперше у цьому сезоні опинився в ситуації, коли потрібно було відіграватися. Вочевидь, донеччани вирішили допомогти супернику. Зокрема, Гочолейшвілі, який продовжив серію вилучень своєї команди. Грузин грубо зіграв проти Богданова – пряма червона. Капітан гостей також продовжити гру не зміг – його замінив Болбат.

Навіть у меншості Шахтар не планував закриватися в обороні. Клас гравців дозволяє не просто думати про атаку, а й успішно реалізовувати задумане. У компенсований до першого тайму час Криськів створив іще один гол. Дмитро вирізав розкішну передачу на Кащука, який забив у другому матчі поспіль.

Прогнозовані зміни в малюнку гри ми побачили уже після перерви. В атаці час проводив лише Колос. Проблема в тому, що реальної загрози створювати не вдавалося. Оборона "гірників" легко перекушували всі спроби. Коли ж і вона була безсилою, тоді у гру вступав Різник.

В середині другого таймі Патрік ван Леувен зробив відразу чотири заміни. Гра в меншості – енергоємна. Свіжі сили мали допомогти не просісти. Серед іншого варто відзначити появу Судакова. Георгій оговтався після операції через апендицит. Це гарні новини для збірної України. Однак дуже швидко отримали причину для хвилювань – вимушену заміну попросив Степаненко. Схоже, в лазареті Шахтаря чергове поповнення.

Зрештою, Колос так і не зумів відійти від своєї стерильної переваги. реальних шансів відіграти бодай один м'яч не було. А потрібно було ж щонайменше два... Донеччани у другій половні про атаку не думали в принципі. Можемо констатувати, що тактика спрацювала. Шахтар втримав перемогу й ситуативно опинився на першому місці турнірної таблиці УПЛ. Колос опустився на п'яту сходинку.