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Ван Дейк зізнався, що не був готовим до переходу в Ліверпуль

18:50 197 Читать на русском
Ван Дейк зізнався, що не був готовим до переходу в Ліверпуль
Вірджил ван Дейк / фото із соцмереж

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк розповів, як намагався змінити думку про себе серед фанатів "червоних".

"Було дуже важко адаптуватися до Ліверпуля. Я прийшов посеред сезону. З мене відразу зробили лідера оборони. Чи був я до цього готовий? Напевно, не дуже. У мене не залишалося вибору.

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Природно, я помилявся, але просив Клоппа розповісти, що я роблю не так. Виходив на поле знову і знову, виправляючи помилки. Тепер я закрив роти тим, хто сумнівався в мені.

Приємно читати схвальні відгуки про себе в соціальних мережах. Це надихає", – цитує ван Дейка ВВС.

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Ліверпуль - Евертон: Неділя 02 грудня 2018

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Англія Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Евертон
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