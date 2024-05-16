Прес-служба "канонірів" повідомила, що іспанського фахівця нагородили Королівським орденом Ізабелли Католицької.

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Нагорода є іспанським цивільним орденом лицарства і честі, який вручається королем Іспанії та Великим канцлером, міністром закордонних справ. З моменту свого заснування у 1815 році ця нагорода є дуже вибірковою і рідкісною, її отримують лише особи та інституції за видатні заслуги перед Іспанією або за сприяння розвитку міжнародних відносин і співпраці з іншими країнами.

Артета отримав орден у посольстві Іспанії в Лондоні, на церемонії були присутні його сім'я, друзі та низка співробітників Арсенала.

Нагадаємо, команда Олександра Зінченка наразі перебуває на другому місці в АПЛ з 86 очками. Від Манчестер Сіті "каноніри" відстають на два пункти за тур до кінця чемпіонату.

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