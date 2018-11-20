Арбітр матчу Німеччина – Нідерланди розплакався через смерть матері – його заспокоював ван Дейк

Рефері поєдинку Ліги націй Овідіу Хацеган не зміг стримати сліз після матчу.

Головний арбітр матчу Німеччина – Нідерланди (2:2) розплакався після завершення матчу.

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Виявилось, що напередодні матчу перестало битися серце його матері, однак, суддя як справжній професіонал вирішив відпрацювати матч, незважаючи на втрату близької людини.

Вже після матчу румун розплакався. Капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк втішив розбитого горем чоловіка.

Німеччина – Нідерланди – 2:2 – відео голів та огляд матчу

"Він зламався, зі сльозами на очах, тому що він тільки нещодавно втратив свою матір. Я підтримав його, побажав сили і сказав, що він чудово відпрацював на матчі. Це дрібниця, але, можливо, це допоможе йому", – передає слова Ван Дейка Metro.