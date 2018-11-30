Дербі Мерсисайду і Північного Лондона та італійська битва за Лігу чемпіонів: топ-5 матчів євровікенду

Дербі Північного Лондона та Мерсисайду, поїздка Ювентуса до Флоренції, випробування Сантьяго Соларі Валенсією та "останній" матч Ейсебіо Ді Франческо в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Фіорентина – Ювентус

1 грудня, 19:00. Флоренція, Артеміо Франкі

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У Флоренції відверто недолюблюють Ювентус упродовж багатьох десятиліть. Одна лише історія зі скандальним переходом Роберто Баджо до Турина отруїла взаємини обох колективів і тіфозі на довгі роки. Але статус-кво майже не змінюється: Юве стабільно бореться за чемпіонство, а "фіалки" залишаються середняком, який спроможний лише час від часу вставляти палки в колеса грандам.

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Так буде й цього разу. Тим більше, що флорентійці виростили нового таланта, який вже цікавить туринців і одного сонячного дня може повторити шлях Баджо чи, наприклад, Бернардескі – Федеріко К'єза. Попри молодий вік, він разом із ще одним талантом – Джованні Сімеоне – поведе вперед Фіорентину, намагаючись скористатися втомою Юве. "Стара синьйора" у вівторок провела виснажливий поєдинок із непоступливою Валенсією у Лізі чемпіонів: перемогла, та чимало витратила сил і попсувала нервів.

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Реал – Валенсія

1 грудня, 21:45. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У мідвік мадридський Реал гарантував собі місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, тому тепер найближчі два з половиною місяці може присвятити виправленню турнірної ситуації у внутрішньому чемпіонаті. На щастя, конкуренти в Прімері гаразді були й самі втрачати очки. Як наслідок, хоч "галактікос" і йдуть шостими в таблиці, та від лідера відстають усього на 6 очок.

Натомість Валенсія аж на 11-му місці. Щоправда, винна в цьому миролюбність "кажанів". Підопічні Марселіно Гарсії Тораля примудрилися аж 8 із 13-ти своїх матчів у Ла Лізі звести внічию. Зате левантійці можуть похвалитися найкращою (разом із мадридським Атлетіко) лінією оборони в чемпіонаті. Та на протилежній частині поля у Валенсії є проблеми з реалізацією, тому Реал виглядає закономірним фаворитом протистояння.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Арсенал – Тоттенхем

2 грудня, 16:05. Лондон, Емірейтс

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Перше, що роблять уболівальники Арсенала та Тоттенхема, коли з'являється календар нового сезону АПЛ – шукають дату протистоянь "канонірів" і "шпор". Дербі Північного Лондона – головна дуель для обох команд, на яких би полюсах турнірки вони не перебували. Наразі і підопічні Унаї Емері, і хлопці Маурісіо Почеттіно боряться за заповітну топ-4. Це означає, що на звітний поєдинок на Емірейтс можна повісити ярлик "матчу за 6 очок".

Арсенал і Тоттенхем мали матчі в єврокубках посеред тижня, але навряд це матиме значний вплив на форму команд. "Каноніри" востаннє програли в чемпіонаті ще в серпні, а "шпори" – місяць тому. Отже, логічних варіантів лише два – або хтось продовжить свою серію перемог, або ж два лондонських колективи зіграють унічию на радість конкурентам. Хоча привабливішими виглядають перспективи господарів, адже Арсенал майже не доклав зусиль для перемоги над Ворсклою у Лізі Європи, зігравши всуціль резервними гравцями.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Ліверпуль – Евертон

2 грудня, 18:15. Ліверпуль, Енфілд

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У нинішньому сезоні Ліверпуль ще не програвав у рамках АПЛ. відчувши гіркоту поразок лише в ЛЧ. Проте, Евертон, володіючи статусом найпринциповішого суперника "червоних", зробить усе можливе, аби виправити це "недопрацювання". За аналогією із попереднім протистоянням, у цьому матчі жодного значення не матиме турнірне становище. Буде війна. За Енфілд і за Гудісон відповідно. Дарма, що клуби фактично є рідними братами.

Ліверпуль у мідвік зазнав поразки від ПСЖ у Лізі чемпіонів, яка значно погіршила шанси підопічних Клоппа на вихід із групи до плей-офф. Та чи вдасться їм зігнати злість на "ірисках"? Це виглядає дуже сумнівно з огляду на те, що в нинішньому сезоні Евертон не має статусу "хлопчика для биття". Команда Марку Сілви йде на шостому місці та на одне очко випереджає Манчестер Юнайтед, а неймовірний Рішарлісон не проти пошити в дурні ван Дейка та Ловрена в рідних для них стінах.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Рома – Інтер

2 грудня, 21:30. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Завершуємо вікенд на Апеннінах. В італійській столиці Ейсебіо Ді Франческо матиме чи не останній шанс для того, щоб втриматися в кріслі головного тренера Роми. Пікантності ситуації додає той факт, що останню цеглину в стіну непорозуміння між керівництвом "вовків" і алленаторе може закласти екс-керманич римлян Лучано Спаллетті.

У нинішньому сезоні останній, схоже, зробив висновки з попередньої першості й не хоче відкладати справу з отриманням путівки до Ліги чемпіонів на останній тур. Інтер, який іде третім, вже створив 5-очковий гандикап над Лаціо, що перебуває на четвертій сходинці. Звісно, мрії про чемпіонства з таким Ювентусом є марними, але позмагатися з Наполі за срібні медалі "нерадзуррі" цілком до снаги. Отже, Рому треба перемагати. "Вовків" неабияк лихоманить: із останніх п'яти двобоїв у Серії А римляни виграли лише один...

Прогноз "Футбол 24": 1:2