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Ван Дейк признался, что не был готов к переходу в Ливерпуль

18:50 114 Читати українською
Ван Дейк признался, что не был готов к переходу в Ливерпуль
Вирджил ван Дейк / фото из соцсетей

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк рассказал, как пытался изменить мнение о себе среди фанатов "красных".

"Было очень трудно адаптироваться в Ливерпуле. Я пришел посреди сезона. С меня сразу сделали лидера обороны. Был ли я к этому готов? Наверное, не очень. У меня не оставалось выбора.

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Естественно, я ошибался, но просил Клоппа рассказать, что я делаю не так. Выходил на поле снова и снова, исправляя ошибки. Теперь я закрыл рты тем, кто сомневался во мне.

Приятно читать положительные отзывы о себе в социальных сетях. Это вдохновляет", – цитирует ван Дейка ВВС.

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Ливерпуль - Эвертон: Воскресенье 02 декабря 2018

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Англия Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль - Эвертон
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