Ван Дейк признался, что не был готов к переходу в Ливерпуль

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк рассказал, как пытался изменить мнение о себе среди фанатов "красных".
"Было очень трудно адаптироваться в Ливерпуле. Я пришел посреди сезона. С меня сразу сделали лидера обороны. Был ли я к этому готов? Наверное, не очень. У меня не оставалось выбора.
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Естественно, я ошибался, но просил Клоппа рассказать, что я делаю не так. Выходил на поле снова и снова, исправляя ошибки. Теперь я закрыл рты тем, кто сомневался во мне.
Приятно читать положительные отзывы о себе в социальных сетях. Это вдохновляет", – цитирует ван Дейка ВВС.
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