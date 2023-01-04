Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк отримав травму у матчі з Брентфордом, який був зіграний у рамках 19 туру АПЛ. Нідерландець був змушений попросити заміну у перерві зустрічі, яку Ліверпуль програв з рахунком 1:3.

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Згідно з ВВС, травма ван Дейка виглядає серйознішою, ніж передбачалося спочатку. У той же час точної інформації про те, як довго Вірджил буде відсутній, поки що немає. Повідомляється, що гравець повинен звернутися до фахівця з метою оцінки ступеня тяжкості травми підколінного сухожилля.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп після матчу з Брентфордом зазначив, що Вірджил не травмувався, а просто відчув напругу.

У наступних двох турах АПЛ "червоні" мають зіграти з Брайтоном і Челсі.

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