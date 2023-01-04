Центральный защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк получил травму в матче с Брентфордом, который был сыгран в рамках 19 тура АПЛ. Нидерландец был вынужден попросить замену в перерыве встречи, которую Ливерпуль проиграл со счётом 1:3.

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Согласно ВВС, травма ван Дейка выглядит серьезнее, чем предполагалось изначально. В то же время точной информации о том, как долго Вирджил будет отсутствовать, пока что нет. Сообщается, что игрок должен обратиться к специалисту для оценки степени тяжести травмы подколенного сухожилия.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп после матча с Брентфордом по горячим следам заявил, что Вирджил не получал травму, а просто почувствовал напряжение.

В следующих двух турах АПЛ "красным" предстоит сыграть с Брайтоном и Челси.

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