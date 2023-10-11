Центральный защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк стал жертвой дипфейка. С его изображением и голосом было смонтировано рекламное видео с рекламой для сайта нелегального онлайн-казино. Как информирует Casino Nieuws, в ролике утверждается, что жители Нидерландов смогут легко заработать деньги.

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На самом же деле капитан Ливерпуля не участвовал в съемках подобной рекламы. Голос защитника был наложен на цитаты из его интервью журналу GQ с помощью искусственного интеллекта.

Сообщается, что Вирджил обратился к своим юристам. Они вместе раздумывают над дальнейшими шагами для привлечения виновных в дипфейке к ответственности. Определить автора ролика пока что не представляется возможным.

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