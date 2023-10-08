В рамках 8-го туру АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Аперитивом до битви між Арсеналом і Манчестер Сіті виступав поєдинок на "Амексі", де Брайтон приймав Ліверпуль. Моментів не виникало до 20-ї хвилини. А потім господарі відкрили рахунок – на 21-й хвилині Мак Аллістер втратив м'яч під пресингом Адінгра, після чого останній завдав удару метрів з 30-ти. Аліссон тільки повертався у ворота й не зміг врятувати. 1:0!

Після цього "чайки" змарнували ще кілька непоганих епізодів, за що прийшла розплата наприкінці першого тайму. На 40-й хвилині Ліверпуль відновив статус-кво – Мак Аллістер перехопив передачу в центрі й запустив шикарну комбінацію, яку Салах завершив ударом у дальній кут. Нуньєс віддав п'ятий асист в АПЛ, причому всі п'ять пройшли на єгиптянина.

А на 43-й гості заробили пенальті. Собослай відібрав м'яч у Гросса перед штрафним, обігрався з Нуньєсом і був вкладений на газон. Салах з "позначки" вивів Ліверпуль уперед – в його активі вже 9 голів і 6 асистів у 13-ти матчах проти Брайтона в АПЛ. Мохаммед встановив особистий рекорд.

На початку другого тайму команди розмінялись класними моментами, після чого гра знову вирівнялась. Лишень ближче до 70-х хвилин "чайки" стали додавати обертів, що вилилось у гол на 79-й – його після подачі Марча зі стандарту провів Данк. Жоау Педру на 83-й міг і перемогу Брайтону принести, замкнувши простріл від Адінгра, однак удар з 11-ти метрів пройшов на воротами. У підсумку, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

У паралельній зустрічі Вест Хем розписав бойову нічию з Ньюкаслом. Лондонці швидко відкрили рахунок – вже на 8-й хвилині Емерсон відгукнувся на закидання правим флангом, втік від Лассельса, обійшов голкіпера й покотив на Соучека. 1:0! Це був перший і останній удар "молотобійців" до перерви.

Ньюкасл у першому таймі теж був вайлуватим, завдавши лишень три постріли. Зате на старті другого тайму "сорок" прорвало. На 56-й хвилині Ареоля довелося рятувати після удару з метру, а на 57-й Ісак скористався вдалим відскоком після подачі зі стандарту – 1:1. Ще через п'ять хвилин Александр спокійно замкнув простріл Тріпп'єра на дальній стійці. 1:2.

Таким чином, Ісак став третім шведським футболістом, якому вдалося відзначитись голами у трьох матчах АПЛ поспіль. Він опинився у компанії Златана та Юнгберга. Втім, Нюкасл на чужій половині поля виглядав мляво, за що й прилетіло покарання – на 90-й хвилині Кудус потужним ударом з лінії штрафного зрівняв рахунок, а заодно поставив крапку в зустрічі. 2:2!

Вулверхемптон у доволі рівному матчі розписав нічию з Астон Віллою. Цікаво, що обидва голи у зустрічі були забиті з інтервалом у дві хвилини – Хван на 53-й відкрив рахунок, замкнувши простріл з правого флангу, а Пау Торрес на 55-й зрівняв (Воткінс асистував кросом на дальню стійку). 1:1!

Хван Хі Чхан став першим футболістом в історії "вулвз", якому вдалося долучитись до взяття воріт у п'яти поспіль домашніх матчах АПЛ.

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