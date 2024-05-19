Ліверпуль завершив сезон впевненою домашньою перемогою над Вулверхемптоном. Щоправда, "червоні" вже нікуди не могли дітись з третьої сходинки АПЛ.

Клопп заговорив про майбутню роботу після Ліверпуля – наставник озвучив свої плани

Після фінального свистка Юрген Клопп вийшов у центр поля, щоб подякувати публіці Енфілда за майже 9 спільних років. У пориві емоцій німець почав співати "Арне Слот" під мотиви культової пісні "Life Is Life". Схоже, новий чант для наступного тренера Ліверпуля готовий.

Ні для кого не секрет, що саме 45-річний Слот приїде з Фейєнорда підхоплювати "червоних". Офіційне оголошення очікується найближчим часом.

Arne Slot has been announced as new Liverpool manager… by Jurgen Klopp. pic.twitter.com/kWG8ounPvD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2024

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