Клопп на весь Енфілд загорланив ім'я наступного тренера Ліверпуля – колоритне відео
Юрген Клопп надихає фанатів Ліверпуля підтримувати свого наступника.
Ліверпуль завершив сезон впевненою домашньою перемогою над Вулверхемптоном. Щоправда, "червоні" вже нікуди не могли дітись з третьої сходинки АПЛ.
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Після фінального свистка Юрген Клопп вийшов у центр поля, щоб подякувати публіці Енфілда за майже 9 спільних років. У пориві емоцій німець почав співати "Арне Слот" під мотиви культової пісні "Life Is Life". Схоже, новий чант для наступного тренера Ліверпуля готовий.
Ні для кого не секрет, що саме 45-річний Слот приїде з Фейєнорда підхоплювати "червоних". Офіційне оголошення очікується найближчим часом.
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