Перестрілка Де Дзербі і Клоппа у відеоогляді матчу Брайтон – Ліверпуль – 2:2
21’ Саймон Адінгра
78’ Льюїс Данк
Мохамед Салах 40’
Мохамед Салах 44’
21’ Саймон Адінгра
40’ Мохамед Салах
44’ Мохамед Салах
78’ Льюїс Данк
Адінгра покарав "червоних" на 20-й хвилині. Молодий івуарієць перехопив недбалий пас ван Дейка на Мак Аллістера і низом закотив м'яч у ворота. Ліверпуль все перевернув на свою користь до перерви. Салах оформив дубль внаслідок двох помилок Брайтона – обрізка Данка і провальний розіграш біля воріт, який призвів до пенальті.
Ліверпуль розписав бойову нічию з Брайтоном, Нюкасл розділив очки з Вест Хемом, Астон Вілла не змогла здолати Вулвз
У другій половині команди мали вдосталь моментів, але гол був лише один. Данк замкнув подачу Марча, встановивши остаточні 2:2 – нічия між Де Дзербі і Клоппом.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter