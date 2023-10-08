Адінгра покарав "червоних" на 20-й хвилині. Молодий івуарієць перехопив недбалий пас ван Дейка на Мак Аллістера і низом закотив м'яч у ворота. Ліверпуль все перевернув на свою користь до перерви. Салах оформив дубль внаслідок двох помилок Брайтона – обрізка Данка і провальний розіграш біля воріт, який призвів до пенальті.

Ліверпуль розписав бойову нічию з Брайтоном, Нюкасл розділив очки з Вест Хемом, Астон Вілла не змогла здолати Вулвз

У другій половині команди мали вдосталь моментів, але гол був лише один. Данк замкнув подачу Марча, встановивши остаточні 2:2 – нічия між Де Дзербі і Клоппом.