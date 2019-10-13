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Ван дер Сар зізнався, що хоче працювати в Манчестер Юнайтед

11:17 159 Читать на русском
Ван дер Сар зізнався, що хоче працювати в Манчестер Юнайтед
Едвін ван дер Сар / ФК Аякс

Колишній воротар Манчетсер Юнайтед Едвін ван дер Сар зізнався, що у майбутньому хотів би попрацювати в клубі з Олд Траффорд.

"Крім моєї сім'ї, дружини і дітей у мене є дві любові – Аякс і Манчестер Юнайтед.

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Аякс дав мені можливість розвиватися, вони розкрили мене і дали шанс проявити себе в світі футболу. МЮ також багато дбав про мене, дозволив отримати визнання і все, що було у мене в кінці кар'єри. Звичайно, я хотів би попрацювати там в майбутньому.

Але мені потрібно ще дечому навчитися тут, в Аяксі. Юнайтед – чудовий клуб з фантастичними уболівальниками по всьому світу. Всі хочуть грати за нього і, в кінцевому підсумку, працювати там", – цитує ван дер Сара goal.com.

Нагадаємо, нині легендарний голкіпер працює генеральним директором амстердамського Аякса.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Аякс Аякс Англія Едвін ван дер Сар Едвін ван дер Сар
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