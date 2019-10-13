Ван дер Сар признался, что хочет работать в Манчестер Юнайтед

Бывший вратарь Манчетсер Юнайтед Эдвин ван дер Сар признался, что в будущем хотел бы поработать в клубе с Олд Траффорд.

"Кроме моей семьи, жены и детей у меня есть две любви – Аякс и Манчестер Юнайтед.

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Аякс дал мне возможность развиваться, они раскрыли меня и дали шанс проявить себя в мире футбола. МЮ также много заботился обо мне, позволил получить признание и все, что было у меня в конце карьеры. Конечно, я хотел бы поработать там в будущем.

Но мне нужно еще кое-чему научиться здесь, в Аяксе. Юнайтед – отличный клуб с фантастическими болельщиками по всему миру. Все хотят играть за него и, в конечном итоге, работать там", – цитирует ван дер Сара goal.com.

Напомним, сейчас легендарный голкипер работает генеральным директором амстердамского Аякса.

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