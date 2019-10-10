Ван дер Сар назвав причину занепаду Манчестер Юнайтед

Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Едвін ван дер Сар вважає, що зараз команді не вистачає харизматичних футболістів.

"Можу говорити про свій приклад. Коли я прийшов в команду, у нас були Раян Гіггз, Пол Скоулз, Ріо Фердінанд, Гаррі Невілл і Рой Кін. У команді завжди були люди з характером. Протягом останніх років їх в Манчестер Юнайтед не було. Звідси і різниця у результатах.

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Звичайно, складно досягти результатів, як раніше. Я пішов з Манчестер Юнайтед вісім років тому. Там я провів чудові шість років своєї кар'єри, вигравши чотири рази чемпіонат Англії. Тричі я грав у фіналі Ліги чемпіонів.

Відтоді ситуація сильно змінилася. Поки немає прогресу, змінювалися тренери. Манчестер Юнайтед купив молодих, малодосвідчених гравців, які хочуть перемагати. Раніше вони купували інших футболістів", – цитує ван дер Сара ESPN.

Додамо, що нинішній сезон "червоні дияволи" почали невдало, наразі вони посідають лише 12-е місце в турнірній таблиці АПЛ, здобувши дві перемоги в семи матчах.

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