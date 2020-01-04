Ван Бронкхорст очолив Гуанчжоу Фулі

Колишній керманич нідерландського Фейєнорда Джованні ван Бронкхорст офіційно став головним тренером китайського Гуанчжоу Фулі.

44-річний фахівець – новий наставник "багатих і сильних", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Деталі угоди ван Бронкхорста з Гуанчжоу Фулі наразі залишаються невідомими. Раніше він працював у Фейєнорді, з яким здобув титул у сезоні 2016/17 та 2 Кубки Нідерландів. Восени з'явилася інформація про те, що Ван Бронкхорст увійшов до тренерського штабу Пепа Гвардіоли та замінить його після відставки. Проте, офіційного підтвердження не надійшло.

До слова, Гуанчжоу Фулі завершив сезон-2019 на 12-му місці китайської Суперліги. Команду раніше очолював серб Драган Стойковіч.

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