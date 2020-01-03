Екс-тренер Шахтаря Заго очолив японську Касіму

Бразильський фахівець Антоніо Карлос Заго призначений головним тренером японської Касіми.

Про призначення 50-річного фахівця повідомив офіційний сайт японського клубу. Його контракт розрахований на один рік.

Екс-форвард Шахтаря Едуардо анонсував завершення кар'єри гравця – у хорвата вже є плани на майбутнє

Зазначимо, що попереднім клубом Заго був бразильський Ред Булл Брагантіно, який за підсумками минулого сезону вийшов у Серію А.

Нагадаємо, Заго працював помічником Мірчі Луческу у донецькому Шахтарі з 2013 по 2015 рік.

Яремчук проти Росії, а українка підкорила серце володаря "Золотого м'яча": топ-30 текстів Футбол 24 у 2019 році