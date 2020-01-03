Екс-тренер Шахтаря Заго очолив японську Касіму

Інтерв’ю — 12:00 2683
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"У супермаркеті роздавав по 100 автографів": він грав із зірками АПЛ та Прімери і покарав росіян шедевральним голом
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Артем Фаворов офіційно перейшов у Академію Пушкаша – це перший трансфер в історії ДесниСвіт — 10:42 5229
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Ліверпуль впевнено переміг Шеффілд Юнайтед – команда Клоппа не програє в АПЛ вже рікАнглія — 2 січ 3524
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Ювентус офіційно підписав КулусевскіІталія — 2 січ 2286
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Головні виклики для Мессі у 2020 році – трофей з Аргентиною, обійти Пеле, виграти 7-й "Золотий м'яч"Іспанія — 2 січ 2341