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Екс-тренер Шахтаря Заго очолив японську Касіму

12:42 860 Читать на русском
Екс-тренер Шахтаря Заго очолив японську Касіму
Антоніо Карлос Заго / ФК Шахтар

Бразильський фахівець Антоніо Карлос Заго призначений головним тренером японської Касіми.

Про призначення 50-річного фахівця повідомив офіційний сайт японського клубу. Його контракт розрахований на один рік.

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Зазначимо, що попереднім клубом Заго був бразильський Ред Булл Брагантіно, який за підсумками минулого сезону вийшов у Серію А.

Нагадаємо, Заго працював помічником Мірчі Луческу у донецькому Шахтарі з 2013 по 2015 рік.

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Теги
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