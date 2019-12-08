Провал Гвардіоли в Сіті: no Zina – no party і криза 4-го сезону, або Як небажання змін наближає "незалежність" Каталонії

Манчестер Сіті напередодні зазнав вже четвертої поразки в сезоні 2019/20 англійської Прем'єр-ліги. Що не так із "містянами" – в матеріалі "Футбол 24".

Після 16-го туру англійської Прем'єр-ліги розрив між Ліверпулем і Манчестер Сіті сягнув максимального рівня – 14 пунктів. Такого розвитку подій, вочевидь, ніхто не очікував.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Звісно, фанати мерсисайдців і "містян" сподівалися, що саме їхні улюбленці будуть на вершині. Натомість нейтральні вболівальники вірили в інтригу на кшталт минулорічної. Однак, тепер і перші, і другі напевне перебувають у шоковому стані. Поразка від МЮ на Етіхаді стала останнім доказом – Сіті в кризі. Хлопці Хосепа Гвардіоли перемогли лише в двох матчах із 7-ми останніх у всіх турнірах. І якщо поразці від Ліверпуля чи нічиїй із Аталантою у рамках ЛЧ можна знайти логічне пояснення, то мировій із Ньюкаслом чи суботній поразці в міському дербі – навряд.

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Проте, прискіпливий аналіз життєдіяльності Манчестер Сіті дає невтішний аналіз – спад у грі "містян" був запрограмований ще влітку. Сьогодні проблемою Гвардіоли та менеджменту клубу є несвоєчасна реакція на виклики, які постали перед манкуніанцями. Та висловлювання головного тренера про небажання виходити на трансферний ринок у січні свідчать, що Пеп досі сподівається чи то вирішити, чи то замаскувати проблеми "блакитних" за допомогою внутрішніх резервів. Та їх у Сіті насправді немає.

Коротка лава

У поєдинку проти МЮ, коли вже на 30-й хвилині "містяни" горіли 0:2, штаб чемпіонів Англії на лаві для запасних мав аж одну опцію підсилення – Ріяда Мареза. Алжирець справді з'явився на полі в другому таймі, зробив асист на Отаменді й навіть мав і собі момент забивати, та не пощастило. Але в команді рівня Сіті гравців, здатних додати гостроти в ході матчу, повинно бути мінімум троє. Звісно, можна згадати про безнадійно травмованого Лероя Сане (німецький вінгер не повернеться до лютого) та Серхіо Агуеро, який вилетів на кілька тижнів. Та претендент на перемогу в усіх турнірах, де бере участь, точно повинен мати в заявці більше двох чистих форвардів.

Трансферне літо "містяни" провели спокійно. Взявши фулбека Жоау Канселу, центрхава Родрі та лівого оборонця Анхеліньо, манкуніанці відрапортували про кінець роботи на ринку. Та вслід за "новим Фернандінью" Родрі Сіті зобов'язаний був брати і "нового Компані" (ветеран попрощався з командою у травні), і "нового Агуеро" (колишньому зятю Марадони в кінці сезону виповниться 32). Натомість Гвардіола та Ко ліниво спостерігали, як сусіди з Юнайтед роблять Магвайра найдорожчим оборонцем планети, а на сенсаційного лідера Аякса Маттейса Де Лігта тут і не претендували. А хто тепер пригадає, що в січні 2018-го ван Дейк міг опинитися в Сіті, а не на Енфілді?..

Форма Едерсона

Як наслідок, Сіті за 16 турів пропустив уже 19 м'ячів, що лише на 4 менше, ніж за весь минулий чемпіонат. Дається взнаки гірша гра хлопців Гвардіоли в обороні. Та не в оптимальній формі перебуває і Едерсон. Бразильський голкіпер через участь у Копа Амеріка пропустив усю передсезонну підготовку й змушений був розпочинати нову кампанію із "коліс". Статистично, на перший погляд, воротар Сіті не став гіршим. Наприклад, середній рейтинг за версією SofaScore нині в нього вищий за АПЛ сезону 2018/19 – 6,94 проти 6,88. Він збільшив кількість сейвів (2,5 за гру в середньому), але погіршив відсоток парируваних ударів (70 % проти 72-х минулорічних). А от помітна навіть неозброєним оком нервозність у грі призвела до серйозного регресу в грі на виходах. Якщо в минулому сезоні успішні виходи в Едерсона складали відмінні 94 %, то в сезоні 2019/20 цей показник опустився до посередніх 80 %. У Аліссона, Каспера Шмейхеля та Кепи (представників трьох інших команд із топ-4 Прем'єр-ліги) наразі процент успішної гри на виходах у чемпіонаті складає максимальні 100 %. Можна вкотре нарікати на втрату Ляпорта, але не найкращі кондиції Едерсона – ще одна причина поганих результатів Манчестер Сіті.

Фактор Зінченка

Уважний вболівальник помітив, що чорна смуга "містян" розпочалась у час відсутності Олександра Зінченка. Це, звичайно, може бути співпадінням, але коли українець був в обоймі, то Сіті втратив 6 очок. Після його травми та операції – вже 8. За останній рік уродженець Радомишля несподівано, передусім – для себе, став основним лівим оборонцем чемпіонів Англії. Два роки тому Ман Сіті віддав 57,5 млн євро за Бенжамена Менді з надією, що вирішив проблему на лівому фланзі захисту років на 5. На ділі ж француз уже пропустив 493 дні через різноманітні травми. Більше того, після ушкодження на початку жовтня Менді постійно перебуває у загальній групі гравців, але провів лише 6 матчів. Гвардіола змушений покладатися на свого співвітчизника Анхеліньо, хоча той явно не тягне рівень Сіті. Ще взимку манкуніанці збиралися придбати захисника Лестера Бена Чілвела. Та потім вирішили, що лінію вже укомплектовано. Чілвел промовисто відповідає у цьому сезоні, оформивши гол і 3 асисти за пів чемпіонату. Вочевидь, фанати й тренерський штаб "містян" уже зачекалися на повернення Зінченка. Не слід дивуватися, якщо українець вийде в старті на матч із Арсеналом наступної неділі й проведе від дзвінка до дзвінка весь різдвяно-новорічний, особливо насичений, період в англійському чемпіонаті.

Кризовий Гвардіола

Хосеп Гвардіола лише вдруге за час тренерської кар'єри проводить четвертий сезон поспіль із командою. Вперше це було в рідній Барселоні й закінчилося сумно. Так, "блаугранас" тоді взяли 4 трофеї, але всі вони (Кубок Іспанії, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок Іспанії) – другорядні. Ла Лігу безславно програли мадридському Реалу з Жозе Моурінью на чолі, у Лізі чемпіонів поступ каталонців зупинив лондонський Челсі. Єдиною світлою плямою став феноменальний за результативністю сезон для Ліонеля Мессі (73 голи в усіх турнірах), а Пеп щовихідних яскраво демонстрував, що почав задихатися на Камп Ноу.

Нинішній сезон у Сіті до певної міри схожий із кампанією 2011/12 Барселони. "Містяни" вже здобули Суперкубок Англії і без проблем здолали груповий етап ЛЧ. Вони ще можуть поповнити клубний музей черговими кубками Англії та англійської ліги. Однак арабські шейхи запрошували Гвардіолу явно не для цього. І якщо тимчасову втрату чемпіонського титулу на Етіхаді переживуть, то черговий проліт мимо кубка Ліги чемпіонів можуть не пробачити навіть такому гуру, як 48-річний іспанець.

Через три тижні відкриється трансферне вікно. Це водночас і вікно можливостей для Гвардіоли. Пеп ще може врятувати сезон, якщо нарешті усвідомить – Сіті потребує підсилення. Якщо ж організаційних висновків він не зробить, то ще рік за контрактом із "містянами" викликає запитання щодо доцільності. Січень дасть відповідь на головну інтригу щодо фігури Гвардіоли – чи готовий він змінюватися? Тактичний фрік із Сантпедора сотню разів доводив, що може придумувати нові ігрові ходи й моделі, змінювати формації кілька разів за матч і відкривати нові грані навіть у найбільш одноманітних гравців. Та настав час змінюватися. Якщо Гвардіола виявиться неготовим до цього, то матиме лише два шляхи. Перший – інерційно-раціональний – перебратися в умовний Турин, перебудувати Ювентус і спробувати за новий 3-річний цикл біля керма топ-клубу здобути якомога більше трофеїв. Другий – ірраціональний – подейкують, що сепаратистська партія Junts per Catalunya перебуває у пошуку нового популярного лідера, який таки реалізує програму на вихід із іспанського королівства...

"Я хотів відступити від себе, це тривало 2 дні": як Хосеп Гвардіола єдиний раз виграв чемпіонство без Мессі чи грошей, породивши монстра