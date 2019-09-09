Нідерландський фахівець продовжить тренерську кар’єру в англійській Прем’єр-лізі.

Колишній наставник Фейєнорда Джованні Ван Бронкхорст увійшов до тренерського штабу Манчестер Сіті, повідомляє De Telegraaf. За інформацією видання, 44-річний голландець зайняв цю посаду ще влітку, але це ніде не афішувалося. Напередодні він був помічений на базі клубу.

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З 2015 по 2019 роки Ван Бронкхорст керував роттердамським Фейєнордом, де раніше працював асистентом тренера. Також був асистентом у молодіжній збірній Нідерландів. У якості гравця голландець грав за Фейєнорд, Валвейк, Рейнджерс, Арсенал і Барселону.

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На даний момент Манчестер Сіті знаходиться на 2-му місці турнірної таблиці АПЛ, поступаючись Ліверпулю 2 очка.

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