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Ван Бронкхорст увійшов до тренерського штабу Манчестер Сіті

15:29 256 Читать на русском
Ван Бронкхорст увійшов до тренерського штабу Манчестер Сіті
Джованні ван Бронкхорст

Нідерландський фахівець продовжить тренерську кар’єру в англійській Прем’єр-лізі.

Колишній наставник Фейєнорда Джованні Ван Бронкхорст увійшов до тренерського штабу Манчестер Сіті, повідомляє De Telegraaf. За інформацією видання, 44-річний голландець зайняв цю посаду ще влітку, але це ніде не афішувалося. Напередодні він був помічений на базі клубу.

Ван Бронкхорст залишить посаду головного тренера Фейєнорда

З 2015 по 2019 роки Ван Бронкхорст керував роттердамським Фейєнордом, де раніше працював асистентом тренера. Також був асистентом у молодіжній збірній Нідерландів. У якості гравця голландець грав за Фейєнорд, Валвейк, Рейнджерс, Арсенал і Барселону.

Манчестер Сіті – перший клуб в історії, який витратив на склад більш 1 млрд євро

На даний момент Манчестер Сіті знаходиться на 2-му місці турнірної таблиці АПЛ, поступаючись Ліверпулю 2 очка.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Фейєнорд Фейєнорд Джованні ван Бронкхорст Джованні ван Бронкхорст Англія
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