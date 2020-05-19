Ван Боммель запропонував свої послуги Мілану – він був звільнений ПСВ через незадовільні результати

Колишній півзахисник збірної Нідерландів Марк ван Боммель висловив готовність стати головним тренером італійського Мілана.

Екс-наставник нідерландського ПСВ запропонував свою кандидатуру на заміну Стефано Піолі, повідомляє Calciomercato.

Мілан отримав шанс втримати Ібрагімовіча на вигідних умовах

43-річний фахівець вийшов на керівництво Мілана та висунув ідею щодо свого повернення на Сан-Сіро. Боси "россонері" готуються змінити головного тренера влітку. Попри те, що пріоритетом для міланців є Ральф Рангнік, вони готові розглянути варіанти з призначенням інших претендентів.

Марк ван Боммель захищав кольори Мілана в 2011-2012 рр. і допоміг здобути Скудетто в сезоні 2010/11. Тренерську кар'єру він розпочав у 2014-му з посади асистента керманича збірної Нідерландів U-17. Потім він працював у збірних Саудівської Аравії та Австралії, а в 2017 році став головним тренером ПСВ U-19.

Після несподіваної відставки Філіппа Коку два роки тому ван Боммель став головним тренером "червоно-білих". Під його керівництвом ПСВ фінішував 2-м у сезоні 2018/19, відставши від Аякса лише на 3 пункти. У грудні нідерландця звільнили після першого кола – ПСВ посідав лише 4-те місце в Ередивізі та вилетів із Ліги Європи.

"Приголомшливий українець": збірна мрії Пірло – Шевченко, володарі Золотого м'яча і ще одна екс-зірка Динамо