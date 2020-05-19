toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
НІМЕЧЧИНА АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОРОНАВІРУС

Мілан отримав шанс втримати Ібрагімовіча на вигідних умовах

17:05 78 Читать на русском
Мілан отримав шанс втримати Ібрагімовіча на вигідних умовах
Златан Ібрагімовіч / Getty images

Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч досі не ухвалив остаточне рішення щодо свого майбутнього.

Останнім часом шведського форварда все частіше пов'язують із відходом з Мілана після завершення нинішнього сезону, але сам Ібрагімовіч не проти залишитися на Сан-Сіро, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Болонья офіційно прокоментувала чутки про трансфер Ібрагімовіча

За інформацією видання, футболіст повідомив своїм друзям, що якщо співпраця з Міланом продовжиться, то це буде союз не заради грошей. Економічне питання можливого продовження контракту не хвилює Златана.

Таким чином, "россонері" можуть зберегти нападника, який у 8 матчах нинішнього сезону Серії А забив 3 голи та зробив один асист. Клубу лише потрібно чітко окреслити роль шведа у новому проекті, який, ймовірно, буде будувати Ральф Рангнік.

Ібра та низка лідерів – на вихід: Мілан готує нову революцію на чолі з партнерами гравців збірної України

blog_ava
11-річного футболіста жорстоко вбили у Дніпрі
12:46
4297
Теги
Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Італія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
23
год
:
2
хв
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук