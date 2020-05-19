Мілан отримав шанс втримати Ібрагімовіча на вигідних умовах

Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч досі не ухвалив остаточне рішення щодо свого майбутнього.

Останнім часом шведського форварда все частіше пов'язують із відходом з Мілана після завершення нинішнього сезону, але сам Ібрагімовіч не проти залишитися на Сан-Сіро, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, футболіст повідомив своїм друзям, що якщо співпраця з Міланом продовжиться, то це буде союз не заради грошей. Економічне питання можливого продовження контракту не хвилює Златана.

Таким чином, "россонері" можуть зберегти нападника, який у 8 матчах нинішнього сезону Серії А забив 3 голи та зробив один асист. Клубу лише потрібно чітко окреслити роль шведа у новому проекті, який, ймовірно, буде будувати Ральф Рангнік.

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