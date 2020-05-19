Ван Боммель предложил свои услуги Милану – он был уволен ПСВ из-за неудовлетворительных результатов

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Марк ван Боммель выразил готовность стать главным тренером итальянского Милана.

Экс-наставник нидерландского ПСВ предложил свою кандидатуру на замену Стефано Пиоли, сообщает Calciomercato.

Милан получил шанс удержать Ибрагимовича на выгодных условиях

43-летний специалист вышел на руководство Милана и выдвинул идею относительно своего возвращения на Сан-Сиро. Боссы "россонери" готовятся сменить главного тренера летом. Несмотря на то, что приоритетом для миланцев является Ральф Рангник, они готовы рассмотреть варианты с назначением других претендентов.

Марк ван Боммель защищал цвета Милана в 2011-2012 гг. и помог завоевать Скудетто в сезоне 2010/11. Тренерскую карьеру он начал в 2014-м с должности ассистента тренера сборной Нидерландов U-17. Затем он работал в сборных Саудовской Аравии и Австралии, а в 2017 году стал главным тренером ПСВ U-19.

После неожиданной отставки Филиппа Коку два года назад ван Боммель стал главным тренером "красно-белых". Под его руководством ПСВ финишировал 2-м в сезоне 2018/19, отстав от Аякса лишь на 3 пункта. В декабре нидерландца уволили после первого круга – ПСВ занимал только 4-е место в Эредивизи и вылетел из Лиги Европы.

"Потрясающий украинец": сборная мечты Пирло – Шевченко, обладатели Золотого мяча и еще одна экс-звезда Динамо