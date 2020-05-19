toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ТРАНСФЕРЫ ГЕРМАНИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС

Ван Боммель предложил свои услуги Милану – он был уволен ПСВ из-за неудовлетворительных результатов

22:38 5 Читати українською
Ван Боммель предложил свои услуги Милану – он был уволен ПСВ из-за неудовлетворительных результатов
Марк ван Боммель / BSR Agency

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Марк ван Боммель выразил готовность стать главным тренером итальянского Милана.

Экс-наставник нидерландского ПСВ предложил свою кандидатуру на замену Стефано Пиоли, сообщает Calciomercato.

Милан получил шанс удержать Ибрагимовича на выгодных условиях

43-летний специалист вышел на руководство Милана и выдвинул идею относительно своего возвращения на Сан-Сиро. Боссы "россонери" готовятся сменить главного тренера летом. Несмотря на то, что приоритетом для миланцев является Ральф Рангник, они готовы рассмотреть варианты с назначением других претендентов.

Марк ван Боммель защищал цвета Милана в 2011-2012 гг. и помог завоевать Скудетто в сезоне 2010/11. Тренерскую карьеру он начал в 2014-м с должности ассистента тренера сборной Нидерландов U-17. Затем он работал в сборных Саудовской Аравии и Австралии, а в 2017 году стал главным тренером ПСВ U-19.

После неожиданной отставки Филиппа Коку два года назад ван Боммель стал главным тренером "красно-белых". Под его руководством ПСВ финишировал 2-м в сезоне 2018/19, отстав от Аякса лишь на 3 пункта. В декабре нидерландца уволили после первого круга – ПСВ занимал только 4-е место в Эредивизи и вылетел из Лиги Европы.

"Потрясающий украинец": сборная мечты Пирло – Шевченко, обладатели Золотого мяча и еще одна экс-звезда Динамо

blog_ava
УЕФА подготовил новый план доигрывания еврокубков – важные новости для Шахтера и сборной Украины
17:31
776
Теги
Милан Милан Италия Стефано Пиоли Стефано Пиоли Марк ван Боммель Марк ван Боммель
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
17
час
:
35
мин
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук