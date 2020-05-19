"Приголомшливий українець": збірна мрії Пірло – Шевченко, володарі Золотого м'яча і ще одна екс-зірка Динамо

Андреа Пірло у свій 41-й день народження отримав від популярного британського ЗМІ цікавий проект символічної збірної своїх колишніх партнерів. Мілан тотально домінує, а Динамо Київ залишає вагомий слід.

Видання The Mirror представило сьогодні дрім-тім екс-півзахисника збірної Італії. Пірло пограв за космічний Мілан, а також Брешію, Інтер, Реджину, Ювентус і Нью-Йорк Сіті. Цілу декаду Андреа провів у футболці "россонері". Мало хто у світовому футболі може похвалитися такими досягненнями, як він: чемпіон світу, по 2 трофеї Ліги чемпіонів та Суперкубка УЄФА, 6 Скудетто і 5 кубкових титулів в Італії. Неймовірна холоднокровність, стиль і топ-клас у середній лінії. Маестро пасу, який створював простір для партнерів із завидною регулярністю.

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Йому не бракувало елітних товаришів, але тільки одному клубові віддав стільки років. У своїй збірній найкращих одноклубників Пірло британське видання керується єдиним табу: там не може бути прізвища самого гравця. Натомість тут знайшлося місце для тих, з ким найчастіше пограв в один час на полі, хоча це не обов'язково мають бути лише футболісти, з котрими статистично провів більшість ігрових хвилин. Команда його мрії грала б за схемою 4-3-3.

У воротах бразилець Діда. Разом зіграли 252 матчі. На 17 більше, ніж з Буффоном, або майже 1,5 тисячі хвилин. Свого зіркового часу кіпер топ-класу.

Правого захисника грає Кафу, доля поєднала їх на полі 147 разів. Найкращий на цій позиції у своєму поколінні. Можливо, навіть за всю історію футболу. Чи могли бути сумніви?

Пару центральних захисників склали Алессандро Неста (268 ігор) та екс-гравець київського Динамо Кахабер Каладзе (202). Італієць приєднався до Мілана через рік після Пірло і став опорою у хребті клубу протягом усього періоду слави 2000-х. Грузин перевершив таких ювентіні, як К'єлліні та Бонуччі, зігравши на добрий двадцяток матчів більше поруч з Андреа. Його чеснотою був корисний універсалізм (міг зіграти опорника, центрхава, ліворуч в обороні і навіть у півзахисті), зараз Каха займається політикою.

Лівий захисник, безумовно, Паоло Мальдіні (210). Вельможний князь захисної ланки, великий капітан Мілана епохи Пірло і не тільки.

Опорником виступає Дженнаро Гаттузо (340). Компаньйон Ріно не лише на полі. Ніхто не грав з Пірло частіше за нього. Поруч з красою частенько йде чудовисько. І Гаттузо впорався з цією роллю. Брутальний півзахисник, який брав на себе всю чорнову роботу, щоб Андреа не мусив турбуватися зайвими клопотами.

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Іншим центральним півзахисником стає Кларенс Зеєдорф (309). Виграв 4 ЛЧ, половину яких з Міланом і Пірло. Його колекція трофеїв є гучним доказом якості.

Навіть після завершення кар'єри стріляв хет-триками у виставкових матчах, зокрема, і не без асистів Шевченка.

Третій центрхав – Массімо Амброзіні (250). Ох і натерпілися наші футболісти від нього. Дніпро програв Фіорентині, збірна України – Італії. Можливо, найменш шанований з цієї команди, але більш важливий, ніж багато хто думав. Став капітаном команди в останні роки Пірло на Сан-Сіро.

Кака (226 спільних виходів) починає лінію атаки. Одного разу став найкращим футболістом планети, завоювавши Золотий м'яч. Настільки вправно танцював між захисниками, що ті зберігали соціальну дистанцію, коли це ще не було в моді. Востаннє Кака захоплював своїми трюками в Гекні, історичному районі Лондона, де в лютому 2020 року зіграв у футбол 7 на 7.

Філіппо Індзагі провів з Пірло 235 виступів. Прибив Ліверпуль переможним дублем у фіналі Ліги чемпіонів-2007. Перший гол – підставив ногу після штрафного саме Пірло. Той же Андреа, до слова, розпочав і другу гольову атаку.

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Андрій Шевченко (168 ігор). Другий володар Золотого м'яча в компанії культових партнерів Пірло (2004 рік). Тільки з Індзагі Андреа за всю кар'єру організував більше спільних голів (18), ніж з екс-динамівцем (10). The Mirror називає українця "приголомшливим стрілком періоду гри за Мілан". Шева славетно повеселився в компанії практично свого тезки. "Хоча Пірло, можливо, все ще спитає українського бомбардира, що ж трапилося у Стамбулі у 2005 році".

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