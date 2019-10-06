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Ван Бастен жорстко наїхав на гравців Манчестер Юнайтед

15:28 274 Читать на русском
Ван Бастен жорстко наїхав на гравців Манчестер Юнайтед
Хуан Мата в матчі проти АЗ / офіційний сайт УЄФА

Легендарний нідерландець Марко ван Бастен відреагував на скарги гравців англійського Манчестер Юнайтед через штучний газон у матчі Ліги Європи проти АЗ Алкмаар (0:0).

 

"Чого саме досягнув Юнайтед? Вони перемогли Астану з рахунком 1:0! Вони посідають 10-те місце в англійській Прем'єр-лізі й демонструють футбол, про який не хочеться говорити.

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Гравці Юнайтед – це дуже добре оплачувані професіонали. І вони кажуть, що не повинні грати на штучному полі? Досить, будь ласка. Досить говорити про цих розпещених хлопців. Вони не повинні нити про гру на штучному полі. Якщо дозволяти їм нити, то просто будете сприяти інформаційному шуму", – цитує легенду The Mirror.

Нагадаємо, що АЗ через руйнування на домашній арені змушений проводити свої матчі в Гаазі на штучному газоні. Саме там алкмаарці зіграли внічию із МЮ (0:0) у рамках Ліги Європи минулого четверга.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Марко ван Бастен АЗ - Манчестер Юнайтед
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