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Стадіон АЗ зазнав жахливих руйнувань за кілька днів до матчу проти Маріуполя у Лізі Європи

21:10 607 Читать на русском
Стадіон АЗ зазнав жахливих руйнувань за кілька днів до матчу проти Маріуполя у Лізі Європи
AFAS Stadium / Фото АЗ

На домашньому стадіоні нідерландців стався вкрай неприємний інцидент.

 

AFAS Stadium зазнав великих пошкоджень внаслідок обвалу стелі, інформує Telegraaf.

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Значна частина покриття зруйнувалось над бічною трибуною. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки в цей момент на стадіоні нікого не було.

До слова, вже 15 серпня АЗ повинен був провести вдома повторну гру третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Маріуполя. Наразі невідомо, де відбудеться цей матч.

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Теги
АЗ АЗ Ліга Європи Нідерланди футбольні стадіони АЗ - Маріуполь
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