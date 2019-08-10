Стадіон АЗ зазнав жахливих руйнувань за кілька днів до матчу проти Маріуполя у Лізі Європи

На домашньому стадіоні нідерландців стався вкрай неприємний інцидент.

AFAS Stadium зазнав великих пошкоджень внаслідок обвалу стелі, інформує Telegraaf.

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Значна частина покриття зруйнувалось над бічною трибуною. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки в цей момент на стадіоні нікого не було.

До слова, вже 15 серпня АЗ повинен був провести вдома повторну гру третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Маріуполя. Наразі невідомо, де відбудеться цей матч.

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