Ван Бастен жестко наехал на игроков Манчестер Юнайтед

Легендарный голландец Марко ван Бастен отреагировал на жалобы игроков английского Манчестер Юнайтед из-за искусственного газона в матче Лиги Европы против АЗ Алкмаар (0:0).

"Чего именно достиг Юнайтед? Они победили Астану со счетом 1:0! Они занимают 10-е место в английской Премьер-лиге и демонстрируют футбол, о котором не хочется говорить.

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Игроки Юнайтед – это очень хорошо оплачиваемые профессионалы. И они говорят, что не должны играть на искусственном поле? Хватит, пожалуйста. Хватит говорить об этих избалованных ребятах. Они не должны ныть об игре на искусственном поле. Если позволяете им ныть, то просто способствовуете информационному шуму", – цитирует легенду The Mirror.

Напомним, что АЗ из-за разрушений на домашней арене вынужден проводить свои матчи в Гааге на искусственном газоне. Там алкмаарцы сыграли вничью с МЮ (0:0) в рамках Лиги Европы в прошлый четверг.

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