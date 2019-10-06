toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СК ДНЕПР-1 - ШАХТЕР КОЛОС - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО

Ван Бастен жестко наехал на игроков Манчестер Юнайтед

15:32 140 Читати українською
Ван Бастен жестко наехал на игроков Манчестер Юнайтед
Хуан Мата в матче против АЗ / официальный сайт УЕФА

Легендарный голландец Марко ван Бастен отреагировал на жалобы игроков английского Манчестер Юнайтед из-за искусственного газона в матче Лиги Европы против АЗ Алкмаар (0:0).

 

"Чего именно достиг Юнайтед? Они победили Астану со счетом 1:0! Они занимают 10-е место в английской Премьер-лиге и демонстрируют футбол, о котором не хочется говорить.

Это худший Манчестер Юнайтед за последнее десятилетие, – Оуэн

Игроки Юнайтед – это очень хорошо оплачиваемые профессионалы. И они говорят, что не должны играть на искусственном поле? Хватит, пожалуйста. Хватит говорить об этих избалованных ребятах. Они не должны ныть об игре на искусственном поле. Если позволяете им ныть, то просто способствовуете информационному шуму", – цитирует легенду The Mirror.

Напомним, что АЗ из-за разрушений на домашней арене вынужден проводить свои матчи в Гааге на искусственном газоне. Там алкмаарцы сыграли вничью с МЮ (0:0) в рамках Лиги Европы в прошлый четверг.

Лига Европы: Манчестер Юнайтед потерял очки с АЗ, Вулверхэмптон одолел Бешикташ, Рома расписала ничью с Вольфсбергом

blog_ava
Манчестер Сити – Вулверхэмптон: Гвардиола оставил Зинченко на скамейке запасных – онлайн-трансляция матча
15:03
655
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Марко ван Бастен АЗ - Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
9
мин
Ньюкасл
18:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук