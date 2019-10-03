Ліга Європи: Манчестер Юнайтед втратив очки з АЗ, Вулверхемптон здолав Бешикташ, Рома розписала нічию з Вольфсбергом

Відбулися поєдинки другого туру групового етапу Ліги Європи 2019/20 у квартетах J,K,L.
Ліга Європи 2019/20, груповий етап, 2 тур
Група J
Вольфсберг – Рома – 1:1
Голи: Ліндль, 51 – Спінаццола, 27
Башакшехір – Борусія М – 1:1
Гол: Вішча, 55 – Херман, 90+1
Група K
Бешикташ – Вулверхемптон – 0:1
Гол: Болі, 90+3
Брага – Слован Б – 2:2
Голи: Віана, 31, Галено, 63 – Спорар, 45+4, Віана, 87 (аг)
Нереалізований пенальті: Спорар, 45+4
Група L
АЗ – Манчестер Юнайтед – 0:0
Вольфсберг продовжує гідно виступати в доволі непростій групі J. Після розгрому менхенгладбахської Борусії у першому турі, австрійці вирвали нічию проти Роми. Підопічні Паулу Фонсеки вийшли вперед завдяки голу Спінаццоли, однак у другому таймі господарі змогли зрівняти рахунок зусиллями Ліндля. Борусія М була на межі чергового провалу у грі з турецьким Башакшехіром, однак таки здобула своє перше очко – "жеребців" врятував Патрік Херман.
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У групі К ще одна турецька команда постраждала від голу у компенсований час – захисник Вулверхемптона Віллі Болі засмутив Бешикташ. У паралельному матчі цього квартету Брага да братиславський Слован влаштували справжній триллер – нереалізований пенальті, автогол і перестрілка з драматичною розв'язкою – 2:2.
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А от АЗ та Манчестер Юнайтед публіку не потішили – сухі нулі, які дозволили "червоним дияволам" наздогнати сербський Партизан на вершині групи L.