Ліга Європи: Манчестер Юнайтед втратив очки з АЗ, Вулверхемптон здолав Бешикташ, Рома розписала нічию з Вольфсбергом

Відбулися поєдинки другого туру групового етапу Ліги Європи 2019/20 у квартетах J,K,L.

Ліга Європи 2019/20, груповий етап, 2 тур

Група J

Вольфсберг – Рома – 1:1

Голи: Ліндль, 51 – Спінаццола, 27

Башакшехір – Борусія М – 1:1

Гол: Вішча, 55 – Херман, 90+1

Група K

Бешикташ – Вулверхемптон – 0:1

Гол: Болі, 90+3

Брага – Слован Б – 2:2

Голи: Віана, 31, Галено, 63 – Спорар, 45+4, Віана, 87 (аг)

Нереалізований пенальті: Спорар, 45+4

Група L

АЗ – Манчестер Юнайтед – 0:0

Вольфсберг продовжує гідно виступати в доволі непростій групі J. Після розгрому менхенгладбахської Борусії у першому турі, австрійці вирвали нічию проти Роми. Підопічні Паулу Фонсеки вийшли вперед завдяки голу Спінаццоли, однак у другому таймі господарі змогли зрівняти рахунок зусиллями Ліндля. Борусія М була на межі чергового провалу у грі з турецьким Башакшехіром, однак таки здобула своє перше очко – "жеребців" врятував Патрік Херман.

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У групі К ще одна турецька команда постраждала від голу у компенсований час – захисник Вулверхемптона Віллі Болі засмутив Бешикташ. У паралельному матчі цього квартету Брага да братиславський Слован влаштували справжній триллер – нереалізований пенальті, автогол і перестрілка з драматичною розв'язкою – 2:2.

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А от АЗ та Манчестер Юнайтед публіку не потішили – сухі нулі, які дозволили "червоним дияволам" наздогнати сербський Партизан на вершині групи L.