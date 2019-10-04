Це найгірший Манчестер Юнайтед за останнє десятиріччя, – Оуен

Колишній форвард збірної Англії Майкл Оуен поділився враженнями від матчу 2-го туру групового етапу Ліги Європи АЗ – Манчестер Юнайтед (0:0).

"Так, можу сказати, що Манчестер Юнайтед тепер команда середнього рівня. Особисто я не думаю, що вони потраплять у топ-6 в цьому сезоні. Ймовірно, вони займуть місце у верхній половині таблиці, але той факт, що ми взагалі про це говоримо, викликає занепокоєння, чи не так?

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Це, напевне, найгірший Манчестер Юнайтед з тих пір, як сер Алекс Фергюсон покинув команду. Це вже відбувається протягом декількох років. Можливо, п'ять, шість, сім, вісім років тому ви думали: "Гірше вже не може бути".

Хотів би підкреслити, що Сульшер у багатьох відношеннях свідомо послабив команду. Він позбувся таких гравців, як Лукаку, Еррера, Дарміан, Санчес, Смоллінг. Він знає, що ці гравці могли поліпшити нинішню команду, але, думаю, він вирішив, що потрібно зробити пару кроків назад, а потім рухатися вперед. Він вирішив почати з нуля", – цитує Оуена Goal.com.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед на виїзді не зміг обіграти АЗ (0:0). Цікаво, що жоден з ударів манкуніанців не влучив у площину воріт.

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