Ван Бастен несподівано розкритикував трансферну політику Аякса

Легенда нідерландського футболу Марко ван Бастен шокований чутками про потенційний трансфер амстердамців.

"В Аяксі у людей великий рот: вони люблять говорити, яка у них чудова юнацька академія. А потім вони збираються купити молодого гравця за величезні гроші. Здається, щось пішло не так.

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Якщо ти б'єш себе в груди і кажеш, що у тебе крута академія, то придбання молодого бразильця за 25 мільйонів виглядає абсурдно.

Академія Аякса – його головна цінність. Гроші треба витрачати на тих, хто буде наставляти молодих гравців. На хлопців певного рівня і віку, як Дейлі Блінд і Душан Тадіч. Потрібно знайти баланс між молоддю та іншими гравцями", – цитує ван Бастена Voetbal International.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що Аякс готовий витратити більше 20 млн євро на 19-річного хавбека Сан-Паулу Антоні.

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