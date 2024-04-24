Фейєнорд відхилив першу пропозицію Ліверпуля – "червоні" запропонували занадто мало
Фейєнорд має намір "продати" Ліверпулю свого головного тренера Арне Слота за 15 млн євро.
Фейєнорд відхилив першу пропозицію Ліверпуля стосовно свого головного тренера Арне Слота. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо. Повідомляється, що водночас обидві сторони впевнені, що в кінцевому підсумку угоду буде досягнуто.
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Згідно з Algemeen Dagblad, Фейєнорд сподівається отримати 15 млн євро компенсації за дострокове розірвання контракту зі своїм тренером – угода діє до середини 2026 року, і прийдешнього літа пункт про відхід після отримання пропозиції з АПЛ не діє.
Згідно з джерелом, "червоні" запропонували набагато меншу суму, ніж запитує роттердамський клуб. Переговори тривають.
Нагадаємо, що сьогодні Ліверпуль офіційно оголосив про вступ у переговори з Фейєнордом щодо Слота.
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