Фейєнорд відхилив першу пропозицію Ліверпуля стосовно свого головного тренера Арне Слота. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо. Повідомляється, що водночас обидві сторони впевнені, що в кінцевому підсумку угоду буде досягнуто.

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Згідно з Algemeen Dagblad, Фейєнорд сподівається отримати 15 млн євро компенсації за дострокове розірвання контракту зі своїм тренером – угода діє до середини 2026 року, і прийдешнього літа пункт про відхід після отримання пропозиції з АПЛ не діє.

Згідно з джерелом, "червоні" запропонували набагато меншу суму, ніж запитує роттердамський клуб. Переговори тривають.

Нагадаємо, що сьогодні Ліверпуль офіційно оголосив про вступ у переговори з Фейєнордом щодо Слота.

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