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Ван Бастен неожиданно раскритиковал трансферную политику Аякса

13:25 111 Читати українською
Ван Бастен неожиданно раскритиковал трансферную политику Аякса
Марко ван Бастен / Фото из открытых источников

Легендарный Марко ван Бастен шокирован слухами о потенциальном трансфере амстердамцев.

"В Аяксе у людей большой рот: они любят говорить, какая у них замечательная юношеская академия. А потом они собираются купить молодого игрока за огромные деньги. Кажется, что-то пошло не так.

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Если ты бьешь себя в грудь и говоришь, что у тебя крутая академия, то приобретение молодого бразильца за 25 млн выглядит абсурдно.

Академия Аякса – его главная ценность. Деньги надо тратить на тех, кто будет наставлять молодых игроков. На ребят определенного уровня и возраста, как Блинд и Тадич. Нужно найти баланс между молодежью и другими игроками", – цитирует ван Бастена Voetbal International.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Аякс готов потратить больше 20 млн евро на 19-летнего хавбека Сан-Паулу Антони.

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Трансферы Антони Антони Аякс Аякс Нидерланды Марко ван Бастен
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