Аякс знову виростив монстрів і очолює відразу дві ліги: "новий Погба" з приборкувачем Роналду роблять незвичайні речі

Аякс може бути спокійним за власне майбутнє. Йохан Кройф створив систему, яка штампує зірок, немов на конвеєрі.

Академія історичного гранда знову розквітає. Покоління, презентоване Де Йонгом, Де Лігтом і ван де Бееком, принижувало Реал, дісталось півфіналу Ліги чемпіонів, оформило "золотий дубль" на внутрішній арені. Перші двоє покинули Амстердам після суперуспішного сезону, а Донні начебто поволі пакує валізи у Мадрид. Однак, керівництво Аякса не опускає руки. Якісна заміна – гарантована. Найкраща футбольна школа планети дарує все нових талантів, які дозволяють безболісно переносити втрату колишніх лідерів. Зараз "улани" можуть похвалитись незвичайним досягненням: перша команда очолює Ередивізі, випереджаючи АЗ на 6 очок, а її дубль лідирує в другому дивізіоні.

Гравець юнацької команди Аякса шокує своїми габаритами – у 14 років він удвічі більший за своїх ровесників

You love to see it. https://t.co/yMqDCOzudU — AFC Ajax (@AFCAjax) January 20, 2020

Модель, яка була створена великим Йоханом Кройфом після його повернення у 2011-му, працює блискуче. Два роки тому молодіжка "аяксидів" вигравала Еерсте Дивізі з феноменальним Нуссеїром Мазрауї. "Кройф хотів змінити філософію, щоб перезавантажити академію. Ми почали тренуватися ще більше і вклали в спортивне містечко 26 мільйонів євро. Наша мета – не чекати, коли гравцям виповниться 22, а залучати їх до основи у 17 або 18", – розповідає виконавчий директор клубу Едвін ван дер Сар.

До нещодавньої перемоги над Спартою долучились 8 вихованців Аякса. Ерік тен Хаг немає жодних проблем з філософією "Летючого голландця". Гравенберх (17), Еккеленкамп (19), Лассіна Траоре (19), Ейтінг (21) або Схюрс (20) чергують виступи за дорослу команду та філіал. Тейлор (17), Хансен (17) і Унювар (16) провели з основою зимовий тренувальний збір в катарській Досі.

"В ідеальному світі ми зберігали б гравців до 26 років, а тоді продавали б їх за максимально можливою вартістю. Втім, з появою закону Босмана – складно втримувати таланти. Не випадково остання велика "династія" Аякса сягає ще дев'яностих років, коли дозволялося не більше трьох іноземців у команді. Зараз ми не можемо конкурувати з п'ятьма провідними європейськими лігами, які отримують величезні кошти від телевізійних прав і обіцяють молодим запаморочливі контракти. Тут гравець заробляє в п’ять-шість разів менше.

Наше завдання – розвивати та виховувати топ-виконавців", – зазначає 49-річний функціонер, потираючи руки від майбутніх угод. Щонайменше семеро нинішніх талантів Аякса, перетнувши поріг команди тен Хага, цілять на зірок світового класу.

Раян Гравенберх (17 років)

У минулому сезоні юний хавбек перевершив рекорд легендарного Кларенса Зеєдорфа як наймолодший дебютант в історії амстердамців (16 років, 4 місяці). Після вильоту з поточного розіграшу Ліги чемпіонів перед ним відчинились двері до основного складу. Він виходив на поле у трьох останніх офіційних поєдинках, відзначившись двома забитими м'ячами. "Я – немов змія. Довга, досить вузька і скрізь повзаю. Трішки схожий на Погба", – описує себе Гравенберх. Спеціалізований портал Transfermarkt вже зараз оцінює його у 5 млн євро.

Gravenberch (17) aan het woord!



'Goal was tiki-taka'

'Laat mijn man niet meer lopen'

'Qatar was belangrijk voor mij'#ajaspa — AFC Ajax (@AFCAjax) January 20, 2020

Лассіна Траоре (19 років)

Двоюрідний брат Бертрана Траоре, який не зумів закріпитись в Челсі, є найкращим бомбардиром дубля з 13-ма результативними пострілами. Акурат перед Різдвом він провів свій прем'єрний гол за Аякс – проти Ден Гаага (6:1). Слабка форма Хунтелара, а також відсутність якісної альтернативи 36-річному ветерану дозволяють Траоре значно пришвидшити перехід на дорослий рівень. "Це серйозний варіант для нас", – пояснює перспективи молодого футболіста тен Хаг. Знайдеться не так багато форвардів, які витрачають в середньому 65 хвилин, щоб забити.

Lassina Traoré this season:

Games: 23

Goals: 16

Assists: 9

65 minutes per goal participation https://t.co/qMTlZzwuCN — Lisandra Hansen (@tagliaficofan) January 23, 2020

Сержиньйо Дест (19 років)

Зовсім свіжий продукт знаменитої на весь світ академії стрімко увірвався до першої команди. Правий латераль з подвійним громадянством, розпаливши нідерландсько-американський конфлікт збірних за право на гравця і обравши батьківщину свого батька, дебютував у матчі за Суперкубок проти ПСВ (2:0). Відтоді Сержиньйо провів 24 зустрічі (16 у старті), забив два голи та виконав п’ять асистів. "Для зовнішнього світу це може бути несподіванкою, але йдеться про відмінного фулбека", – вихваляє його тен Хаг.

Юрґен Еккеленкамп (19 років)

Формувався як центрбек, але головний тренер Аякса розгледів у ньому задатки півзахисника, який прекрасно рухається "box-to- box", а-ля ван де Беек. Ставши повноцінною бойовою одиницею "божих синів", Еккеленкамп видав розкішний відрізок із трьох крайніх матчів – 2 голи та одна результативна передача. "Я хочу винагородити його ігровим часом. Юрґен буде важливим гравцем у другій частині сезону", – переконує наставник. Він дебютував у Лізі чемпіонів 2018/19 чвертьфінальним протистоянням з Ювентусом... і не побоявся збити з ніг самого Кріштіану Роналду.

Jurgen Ekkelenkamp. 19 jaar, CL-debuut in de kwartfinale en dan Ronaldo met een ippon vloeren in de 93e minuut. Werelds! #ajajuv pic.twitter.com/o6VbyURNRY — Tim van Dijk (@TimvanDijk1991) April 10, 2019

Карел Ейтінг (21 рік)

Найстарший зі свіжої генерації амстердамських талантів дебютував ще у 2017-му, коли йому було 18, під керівництвом Пітера Боша. З тих пір інтелігентний у роботі з м'ячем центральний півзахисник 23 рази надягав футболку Аякса (12 – у старті). Він досі не відзначався голами, але може похвалитись найбільшою кількістю асистів у поточній кампанії – 5.

Пер Схюрс (20 років)

"Новий де Лігт" нагадує свого зіркового попередника не лише за антропометрією (1,91 м), але й суто ігровими якостями. Схюрс комфортно почувається на другому поверсі, вдало обирає позицію, може відтерти корпусом будь-якого суперника, якщо це не Лукаку, звісно. Наявність чотирьох центрбеків пристойного рівня (Блінд, Велтман, Едсон, Лісандро) наразі обмежують його виступи в основі (12 матчів, 1 гол), проте на Йохан Кройф Арені не сумніваються, що він виросте у великого оборонця.

Кеннет Тейлор (17 років)

Той, хто покликаний замінити Френкі де Йонга, наразі не провів ще жодного поєдинку за Аякс і ледь назбирав 500 хвилин у складі молодіжки. Втім, Кеннет вважається однією з найцінніших перлин культового клубу. Чемпіон Європи U-17 володіє непересічним баченням поля, гарно читає суперника, піклується про вихід з оборони в атаку. Ван де Беек вважає його майбутнім, а тен Хаг дозовано залучає до власних тренувань. Сьогодні його вартість складає 2 млн євро, через 3-4 роки – можливо, цілих 80.

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