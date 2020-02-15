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Аякс знайшов заміну Зієшу – амстердамці можуть побити свій трансферний рекорд

15 лютого 12:38 898 Читать на русском
Аякс знайшов заміну Зієшу – амстердамці можуть побити свій трансферний рекорд
Антоні / TeamTalk

Аякс планує підписати бразильського таланта Антоні в літнє трансферне вікно.

Вінгер Сан-Паулу Антоні може підсилити Аякс в наступне трансферне вікно, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

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Зазначається, що клуби практично досягнули згоди. Сума трансферу має скласти 20 млн євро, але може вирости до 25 млн євро, що зробить Антоні найдорожчим підписанням в історії Аякса.

Додамо, що 19-річний Антоні виступає за молодіжну збірну Бразилії U-23, де в 9 матчах забив 2 голи. За Сан-Паулу він провів 33 матчі, забив 4 голи та віддав 6 результативних передач.

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Теги
Трансфери Антоні Антоні Аякс Аякс Нідерланди Сан-Паулу Сан-Паулу Хакім Зієш Хакім Зієш
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