Аякс знайшов заміну Зієшу – амстердамці можуть побити свій трансферний рекорд

Аякс планує підписати бразильського таланта Антоні в літнє трансферне вікно.

Вінгер Сан-Паулу Антоні може підсилити Аякс в наступне трансферне вікно, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

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Зазначається, що клуби практично досягнули згоди. Сума трансферу має скласти 20 млн євро, але може вирости до 25 млн євро, що зробить Антоні найдорожчим підписанням в історії Аякса.

Додамо, що 19-річний Антоні виступає за молодіжну збірну Бразилії U-23, де в 9 матчах забив 2 голи. За Сан-Паулу він провів 33 матчі, забив 4 голи та віддав 6 результативних передач.

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