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Вальядолід відмовляється повертати Луніна в Реал – українець потрапив у патову ситуацію

15:40 334 Читать на русском
Вальядолід відмовляється повертати Луніна в Реал – українець потрапив у патову ситуацію
Вальдяолід не відпускає Луніна

Андрій Лунін ризикує залишитись без регулярної ігрової практики до завершення сезону. Реал та Вальядолід не можуть домовитись щодо майбутнього другого воротаря збірної України.

Реал, намагаючись розірвати орендну угоду з Вальядолідом, зіштовхнувся з принциповою позицією клубу Роналдо. "Пусела" не збирається відпускати дублера Жорді Масіпа в середині сезону, інформує AS.

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Ба більше, у відповідь на запит керівництва Реала щодо ситуації молодого воротаря, який влітку став чемпіоном світу U-20, представники Вальядоліда заявили, що повністю розраховують на нього у другій половині сезону.

"Пуселанос" вважають, що Лунін може отримати шанс у будь-який момент, щоправда, наразі йдеться лише про Кубок Іспанії.

Нагадаємо, екс-кіпер Зорі провів лише один поєдинок у сезоні 2019/20. Андрій дебютував за Вальядолід 18 грудня у матчі 1/64 Копа дель Рей проти Толоси та відстояв на нуль. Після цього місце у рамці воріт знову зайняв вихованець Барси Жорді Масіп.

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Головне Вальядолід Вальядолід Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін Реал Мадрид Реал Мадрид
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