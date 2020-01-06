Вальядолід відмовляється повертати Луніна в Реал – українець потрапив у патову ситуацію

Андрій Лунін ризикує залишитись без регулярної ігрової практики до завершення сезону. Реал та Вальядолід не можуть домовитись щодо майбутнього другого воротаря збірної України.

Реал, намагаючись розірвати орендну угоду з Вальядолідом, зіштовхнувся з принциповою позицією клубу Роналдо. "Пусела" не збирається відпускати дублера Жорді Масіпа в середині сезону, інформує AS.

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Ба більше, у відповідь на запит керівництва Реала щодо ситуації молодого воротаря, який влітку став чемпіоном світу U-20, представники Вальядоліда заявили, що повністю розраховують на нього у другій половині сезону.

"Пуселанос" вважають, що Лунін може отримати шанс у будь-який момент, щоправда, наразі йдеться лише про Кубок Іспанії.

Нагадаємо, екс-кіпер Зорі провів лише один поєдинок у сезоні 2019/20. Андрій дебютував за Вальядолід 18 грудня у матчі 1/64 Копа дель Рей проти Толоси та відстояв на нуль. Після цього місце у рамці воріт знову зайняв вихованець Барси Жорді Масіп.

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