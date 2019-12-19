"Лунін має яйця": Іспанія і тренер Вальядоліда про перший матч українця за 7 місяців – відео удару з центра поля

Голкіпер збірної України стає гарною прикметою для своїх команд. Андрій Лунін відіграв на нуль дебютний поєдинок за Вальядолід у Кубку Іспанії проти Толоси.

Звісно, перебільшувати з цим досягненням не варто. Як і в недавньому матчі Україна – Естонія, 20-річний кіпер так і не дочекався, щоб суперник влучив у його ворота. Толоса виступає у 4-й за класом іспанській лізі. Навіть проти резервного складу Вальядоліда господарі спромоглися організувати лише 3 удари за 90 хвилин ігрового часу. І все ж Лунін продемонстрував 2-й найкращий відсоток передач (з тих, хто віддав понад 10 пасів) – 92%, 12 точних. По одному разу виграв повітряну боротьбу та вибивав снаряд кулаками. Після єдиного виносу та помилки партнера суперник завдав дальнього удару. Загалом здійснив за гру 16 дотиків до м'яча. Не привіз гола, на відміну від свого візаві, випромінював упевненість, ніби й не покидав цю роботу.

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Такий собі цілком добротний матч після повернення, адже востаннє він грав офіційний матч в Іспанії рівно 7 місяців тому за Леганес у Прімері. Хоча з відчаю українцю намагалися забити навіть з центра поля. Тільки-но колишній страж воріт Зорі трохи вийшов, як суперник спробував закинути йому за комірець.

Толоса – Вальядолід: дивитись відео голів і огляд матчу, в якому Лунін дебютував "Боже мій. Як же Лунін грає. Має пару яєць, ворота не здаються для нього занадто великими", – відзначають фанати Вальядоліда. Aguado titular .... !!madre mía como sale Lunin, con 2 cojones, a este no se le cae la portería encima https://t.co/u6jvFaYD6G — SomosValladolid (@somosvalladolid) December 18, 2019 "П***ець, Лунін грає", – хтось не приховував свого подиву. Coño, jugó Lunin https://t.co/cZZ3cO9HMl — ‏ً (@Racorov) December 19, 2019 Вихід Андрія вкотре повертає до дискусії щодо того, хто кращий у Вальядоліді – основа чи запас. Вболівальники пишуть, мовляв, Лунін і деякі його партнери, які зіграли проти Толоси, мають набагато більшу якість за тих, хто виходить у чемпіонаті Іспанії. "Тому ми бачимо 6 ігор без забитих голів і перемог. Так, це правда. Лунін кращий за Масіпа, хоча той і дає раду. Сумно, як марнуємо свій склад". Por desgracia lunin es mejor que masip aunque es verdad que masip cumple. Porro necesita partidos y debería ser titular;aguado igua;miguel debería jugar junto a sandro. Es triste como estamos desaprovechando la plantilla. — Marga (@margatop1233) December 18, 2019 "Я бачив, як Лунін рішуче вийшов з воріт, авторитетно стискаючи кулаком... Майже плачу від радості". He visto salir con decisión a #Lunin en una falta frontal, despejar con el puño con autoridad...casi lloro de alegría. #AúpaPucela #RealValladolid #Pucela — IÑAzKI (@iRodilana) December 18, 2019 "Лунін та Агуадо отримали перші офіційні хвилини в сезоні. Перший не пропустив жодного гола, інший оформив дубль. У суботу для них приготована лавка запасних та трибуни". LUNIN Y AGUADO HAN JUGADO SUS PRIMEROS MINUTO OFICIALES DE LA TEMPORADA. EL PRIMERO HA ENCAJADO CERO GOLAZOS Y EL SEGUNDO HA MARCADO DOS GOLETES.



Banquillo y grada el sábado. — Jorge (@quillobarrios) December 18, 2019 В Україні також стежили. Коментатор MEGOGO, який викупив права трансляції турніру, вбачає гарну прикмету у виходах цього воротаря для його команд: "Це знак, аби випускали Луніна у старті, й тоді навіть ударів у площину не буде, не те що голів..." Два попередні матчі Андрія Луніна за клуб і збірну:



0 пропущених м’ячів

0 ударів у площину воріт



? pic.twitter.com/jNzkVhZHVQ — Вадим Скічко (@VadymSkichko) December 19, 2019 Tribuna Valladolid пише, що команда Серхіо Гонсалеса виглядала дуже сильною, а "Лунін гарантував безпеку своїми виходами", незважаючи на те, що найгостріший момент господарів прийшов після його виносу. Головний тренер Вальядоліда прокоментував виступ українського воротаря виключно схвально: "Він добре працює і тренується. Це воротар з дуже хорошим станом та відмінним фундаментом. Була серйозна гра для Луніна, хоча йому не довелося багато втручатися. Однак це не змінить того, що ми думаємо про Андрія – він залишається чудовим воротарем".

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