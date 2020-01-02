Сейв Луніна потрапив у десятку найкращих у Прімері в 2019 році

Незважаючи на кричущу відсутність ігрової практики голкіпер збірної України Андрій Лунін залишив у 2019-му році яскравий слід у Прімері.

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін, який на правах оренди виступає за Вальядолід, увійшов до почесного списку голкіперів, які у 2019-му відзначились неймовірними сейвами і врятували свої ворота від неминучого гола у матчах Прімери.

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Офіційний YouTube-канал Ла Ліги оприлюднив відео з найкращими сейвами і включив туди українця, за момент у поєдинку проти мадридського Атлетіко. В одному з епізодів Андрій відреагував на постріл зі штрафного і у неймовірному стрибку відвів загрозу від воріт Леганеса. Цей момент удостоївся шостої сходинки рейтингу. Перше ж місце посів Роберто Сантамарія з Жирони, а другу і третю сходинки "захопив" Ян Облак з Атлетіко.

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