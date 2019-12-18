Лунін зіграв на нуль у дебютному матчі за Вальядолід – команда українця розгромила суперника у Кубку Іспанії

Український голкіпер Андрій Лунін успішно дебютував за Вальядолід.

Кубок Іспанії, 1/64 фіналу

Толоса – Вальядолід – 0:3

Голи: Унал, 21, Агуадо, 57, 65.

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Воротар збірної України провів на полі увесь матч проти представника Терсери. Ця гра стала дебютною для Луніна у складі Вальядоліда після переходу з мадридського Реала на правах оренди.

В сьогоднішньому матчі у 20-річного голкіпера не було багато роботи. Його команда володіла тотальною перевагою (володіння м'ячем 70% на 30%, удари в площину воріт 5:0) і впевнено обіграла свого суперника.

Протягом матчу Лунін лише 16 разів зустрічався з м'ячем: він не зробив жодного сейву, виграв одну повітряну дуель, 92% його передач були точними. Відомий портал Sofascore оцінив дії Луніна у 6,9 балів. Найкращу оцінку у складі Вальядоліда отримав автор двох голів Альваро Агуадо – 8,7 балів.

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