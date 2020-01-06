Лунін покине Вальядолід – Реал вже звернувся до Федерації футболу Іспанії

Реал остаточно вирішив достроково повернути Андрія Луніна з оренди у Вальядоліді через відсутність ігрової практики. За першу половину сезону 2019/20 в активі українця лише 1 зіграний матч.

Андрій Лунін покине Вальядолід у поточне трансферне вікно. Голкіпер збірної України не приховує розчарування своїм становищем у команді, адже з початку сезону провів лише 1 поєдинок, та й той у Кубку Іспанії. У Прімері чемпіон світу U-20 ще не з'являвся на полі, другий рік поспіль практично не отримуючи ігрових хвилин у чемпіонаті Іспанії.

"Український Коларов!" Зінченко зіграв ключову роль в оригінальному задумі Пепа, класно забив і порушив бойкот

Керівництво Реала вже повідомило Вальядолід про намір достроково розірвати орендну угоду, яка розрахована до кінця поточного сезону. Сам Лунін підтримує таке рішення, адже хоче отримати бодай якийсь ігровий час, щоб мати можливість повернутися в Реал улітку. Голкіпер розуміє, що у Вальядоліді він не отримає шансу проявити себе, адже Серхіо Гонсалес повністю довіряє Жорді Масіпу, повідомляє Marca.

Раніше українець сподівався, що зможе переконати тренера випустити його в матчі Прімери, але ситуація спонукає Луніна все ж наважитися на зміну клубу. Лунін не хоче повторення сезону 2018/19, у якому він провів лише 7 матчів за Леганес, хоча розрахував явно на інше. Реал вже контактував з цього приводу з Федерацією футболу Іспанії, щоб отримати дозвіл на оренду голкіпера в інший клуб Ла Ліги. Ситуацією займаються юристи, які сподіваються на позитивне вирішення питання щодо нової оренди українця протягом одного сезону.

Реал вже отримав кілька пропозицій щодо Луніна – як з Іспанії (Ов'єдо), так і від іноземних клубів, але у Мадриді не поспішають приймати рішення. Королівський клуб не хоче повторення помилок імені Леганеса та Вальядоліда, а проаналізує шанси Андрія заграти в команді, яка на нього претендує.

Виглядає, що відхід Луніна з Вальядоліда – справа найближчих днів.

"Один з двох, через кого Реал найбільше злиться": Лунін змушує президента розщедритися, зміні клубу бути