Вальверде: Вирішив залишити Мессі на лавці у матчі з Реалом – тренер змушений приймати жорсткі рішення

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився враженнями від першого поєдинку 1/2 фіналу Кубка Іспанії проти Реала (1:1), та пояснив, чому не випустив Ліонеля Мессі у стартовому складі.

"Коли суперник забиває на перших хвилинах, а ти зрівнюєш, це добре. Реал довго володів м'ячем спочатку. Потім ми почали створювати небезпеку біля воріт суперника. А коли все було в наших руках, ми добились нічиєї.

Барселона – Реал Мадрид – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Нічого ще не вирішено, очевидного фаворита в протистоянні немає. З огляду на калібр суперників, ще багато чого не сказано. Знали, що матч буде жорстким і важким.

Мессі був в порядку, але ми не можемо ризикувати з подібним типом травм, тому було прийняте рішення залишити його на лаві запасних з перших хвилин матчу. Як тренер, ви повинні приймати жорсткі рішення, подібні до цього, але це повинно приносити користь гравцеві і команді", – цитує Вальверде Marca.

Нагадаємо, матч-відповідь Кубка Іспанії Реал – Барселона відбудеться у Мадриді 27 лютого.

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