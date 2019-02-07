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Барселона – Реал Мадрид – 1:1 – відео голів та огляд матчу

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Барселона – Реал Мадрид – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Барселона – Реал – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Барселона

Реал та Барселона не виявили сильнішого у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Реал.

Реал дуже активно розпочав поєдинок та вже на 6-й хвилині відкрив рахунок, завдяки влучному удару Лукаса Васкеса. Гравці Барселони кинулись рятувати ситуацію, але всі старання до кінця першого тайму були марними.

Барселона та Реал Мадрид розписали нічию у півфіналі Кубка Іспанії

Після перерви Малком все таки зумів вирівняти становище, цей гол і став останнім у поєдинку.

Нагадаємо, матч-відповідь Кубка Іспанії Реал – Барселона відбудеться у Мадриді 27 лютого.

Кубок Іспанії 2018/2019, 1/2 фіналу, перший матч

Барселона – Реал Мадрид – 1:1

Голи: Малком, 58 – Васкес, 6

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Кубок Іспанії1/2 фіналу, перші матчі

Барселона - Реал Мадрид: Середа 06 лютого 2019

Барселона
Матч завершено
1 : 1
Реал Мадрид
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