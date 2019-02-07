Вальверде: Решил оставить Месси на скамейке в матче с Реалом – тренер вынужден принимать жесткие решения

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от первого поединка 1/2 финала Кубка Испании против Реала (1:1), и объяснил, почему не выпустил Лионеля Месси в стартовом составе.

"Когда соперник забивает на первых минутах, а ты сравниваешь, это хорошо. Реал долго владел мячом сначала. Потом мы начали создавать опасность у ворот соперника. А когда все было в наших руках, мы добились ничьей.

Барселона – Реал Мадрид – 1:1 – видео голов и обзор матча

Ничего еще не решено, очевидного фаворита в противостоянии нет. Учитывая калибр соперников, еще многое не сказано. Знали, что матч будет жестким и тяжелым.

Месси был в порядке, но мы не можем рисковать с подобным типом травм, поэтому было принято решение оставить его на скамейке запасных с первых минут матча. Как тренер, вы должны принимать жесткие решения, подобные этому, но это должно приносить пользу игроку и команде", – цитирует Вальверде Marca.

Напомним, ответный матч Кубка Испании Реал – Барселона состоится в Мадриде 27 февраля.

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