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Вальверде: Виклик Мессі у збірну Аргентини – не проблема для Барселони

14:54 27 Читать на русском
Вальверде: Виклик Мессі у збірну Аргентини – не проблема для Барселони
Мессі і Вальверде / Сайт Барселони

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував виклик Ліонеля Мессі до збірної Аргентини після майже піврічної перерви.

 

"Ми розуміємо, що якщо Мессі здоровий, то найімовірніше його викличуть до національної команди.

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Він не був у складі збірної через дискваліфікацію, але тепер вона закінчилась, він може повернутися в Аргентину. Це те, що ми приймаємо, він також приймає. Я не думаю, що це проблема для нас", – наводить слова Вальверде Goal.

Раніше преса писала, що Барселона не хоче відпускати Мессі та Суареса у свої національні збірні через надто напружений графік каталонців у листопаді.

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